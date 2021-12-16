Merkez Bankası rezervleri ne kadar? Rezervler hakkında açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımlandı. Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar gerileyerek 84 milyar 153 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 3 Aralık'ta 85 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolara geriledi.