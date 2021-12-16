Hazine ve Maliye Bakanlığından "Yeni Ekonomi Programı" mesajı
Son dakika haberi... Yeni ekonomi programı hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verdi. Bakanlık açıklamasında, "Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek." mesajı öne çıktı.
SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda "Yeni Ekonomi Programı" mesajı verildi.
"ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILACAK"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı;
"Üretim odaklı ihracatı önceleyen "Türkiye Ekonomi Modeli" uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bu model ile; üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır.
KATMA DEĞER VE İHRACAT MESAJI
2002 yılından bu yana ülkemizde altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe kat edilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacaktır.
"HAYATİ SEVİYEDE ELZEM..."
Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.
"ŞEFFAF VE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK"
Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir.
Bu çerçevede, tüm kurumlar koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde Türkiye Ekonomi Modelini destekleyecek selektif adımlar atacaktır."
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