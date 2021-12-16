Hazine ve Maliye Bakanlığından "Yeni Ekonomi Programı" mesajı

"HAYATİ SEVİYEDE ELZEM..."

Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.