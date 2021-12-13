Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 15,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,6 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.