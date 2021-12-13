Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 15,2 arttı
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 yükseldiğini açıkladı. Ekimde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,6 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.
PERAKENDE CİRO
Cari fiyatlarla perakende ciro ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artış kaydetti. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 29,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 44,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,6 yükseliş kaydetti.
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