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Evlenmek isteyen çiftler dikkat! Yeni yılda 58.819 TL konut ve çeyiz desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Evlenmek isteyen çiftler dikkat! Yeni yılda 58.819 TL konut ve çeyiz desteği

Evlenmek isteyen çiftleri yakından ilgilendiren haber... Konut ve çeyiz hesabında devlet katkısı yeni yılla birlikte artıyor. Evlenirken 16 bin 394, ev alırken 42 bin 425 lira destek imkanı olacak. Çiftler bu desteklerden ayrı ayrı yararlanıp tutarları katlayabilecek. İşte detaylar...

Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2022 yılı ile birlikte artacak.

Bu hesaplarda düzenli ödeme ve devlet katkısı tutarları yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltilecek.

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini gerçekleştirenlere yönelik devlet katkısında üst sınır 12 bin 37 liradan 16 bin 394 liraya çıkacak.

5 yılda 65 bin 576 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 16 bin 394 lira devlet katkısı alabilecek.

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında destek verilmesini içeren konut hesabı uygulamasında da devlet katkısı üst limiti, 31 bin 149 liradan 42 bin 425 liraya yükselecek.

5 yılda 212 bin 125 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, ev sahibi olduğunda 42 bin 425 lira da devletten alabilecek.

ÖDEME DEĞİŞİYOR
Yeni yılda çeyiz hesabında aylık ödemede alt sınır 207,66 liradan 282,83 liraya çıkacak. Konut hesabında da aylık ödemede alt sınır 519,16 liradan 707,09 liraya ulaşacak.

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