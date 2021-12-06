Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek parası yattı mı, ödendi mi?
Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen buzağı desteklemesinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uzun süredir beklenen açıklamayı duyurdu. İşte, Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek parası yattı mı, ödendi mi?
Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek parası yattı mı, ödendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2. dönemde ödenen buzağı desteği için ödeme tarihi merak ediliyor. İşte, Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek parası yattı mı, ödendi mi?
2022'DE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYA DAYANACAK
Bakan Pakdemirli gelecek yıl 25.8 milyar lira tarımsal destek verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçiye verilen mazot, gübre desteğinin 25 milyar lirayı aştığını, tarım sigortası kapsamında devletin verdiği prim desteği 8.9 milyar liraya ulaştığını belirtti.
Üretici, çiftçilere yönelik verilen destekler Meclis gündemine taşındı. Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre, bu yılın Eylül ayı itibariyle tarım sigortası poliçe sayısı 15 milyon 600 bine ulaştı, üreticilerin ürünlerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle ödenen hasar tazminatı tutarı da 8.2 milyar lira oldu.
MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ
Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti.
BİTKİSEL ÜRETİME 104 MİLYARLIK DESTEK
Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üreticiye mazot, gübre desteğinin 25 milyar lira, bitkisel üretim destek ödemesinin de 104 milyar liraya ulaştığını kaydetti.
Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.
64 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ
Bakan Pakdemirli, son üç yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla bu yıl 64 milyar liraya ifade etti.
Kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye 24 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son 3 yılda 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.
2021 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Son dakika gelişmesine göre, Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
"13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı."
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