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Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre emeklilere yılbaşında 1000 TL verileceği konuşuluyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayına girdiğimiz dönemde yılbaşına artık sayılı günler kaldı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre emeklilere yılbaşında 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Konu hakkında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

EMEKLİYE 1000 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak.

Ancak 2022 yılbaşında emekliye 1000 TL ikramiye yatacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Daha önce alınan karar doğrultusunda emekliye verilen bayram ikramiyeleri 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarılmıştı.

2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs; Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.

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