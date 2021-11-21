Kamu kurumları için yeni dönem!

"İŞLEMLER KOLAY VE RAPORLANABİLİR HALE GELECEK"

Bu ay pilot olarak başlatılan "e-imza" uygulamasıyla kamu harcama süreçlerinde kullanılan tüm belgeler elektronik ortamda düzenlenecek ve imzalanacak. e-imza daha çok onay amaçlı kullanılırken artık tüm kamu harcama süreçleri bu yolla düzenlenmeye başlanacak. Pilot uygulamanın ardından tüm kamu kurumları da bu sürece dahil olacak. Bu sayede işlemler süratli şekilde sonuçlandırılıp, kolay raporlanabilir hale getirilecek.