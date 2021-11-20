Son dakika: Türk Ticaret Bankası geri dönüyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

1913 YILINDA KURULMUŞTU

Adapazarı'nda 1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyete başlayan banka 1924 yılında hayatına Anonim Şirket olarak devam etti. 1928 yılında unvan değiştiren banka Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye dönüştürüldü. 1937 yılında ise bugünkü adını alarak ticari faaliyetini sürdürdü.

9 Ağustos 2002 tarihinde ise banka için tasfiye kararı verildi.





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