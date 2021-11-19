Türkiye Irak’la 20,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaştı

"11 BİN 500 FİRMAMIZ IRAK'A İHRACAT YAPMIŞTIR"

Irak ve Türkiye'nin, iki önemli ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Muş, "2020 yılında Irak, ülkemizin dünyaya ihracatında 4. sıradadır. Ülkemiz ise Irak'ın dünyaya ihracatında 3. sıradadır. 2020 yılında yaklaşık 11.500 firmamız Irak'a ihracat yapmıştır. Irak'a ihracatımızda zengin bir ürün çeşitliliği mevcut olup, hemen her sektörümüzün Irak ile iş yaptığını vurgulamak isterim. Ayrıca, salgın öncesinde 2019 yılında, sağlık, eğitim ve diğer amaçlarla Irak'tan ülkemize 1.3 milyon Irak vatandaşı gelmiştir.Bu temaslar ve ticari ilişkiler sayesinde halklarımız arasındaki kültürel bağ kuvvetlenmektedir" dedi.



"PROJELERİN TOPLAM BEDELİ 6,5 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR"

Bakan Muş, "Türk firmalarının 2017 yılından bu yana üstlendikleri projelerin toplam bedeli 6,5 milyar dolar olmuştur. Bu rakamın önümüzdeki süreçte çok daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyoruz. Söz konusu etkinlik ile hem Irak'ın imarı, kalkınması, huzuru ve refahı için; hem de ülkemiz ekonomisi için oldukça faydalı işbirliklerinin kurulmasını öngörüyor; bu işbirliklerinin ülkemiz arasındaki bağı daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Türk müteahhitlik firmaları gerek tecrübeleri, gerekse ulaştıkları ileri teknoloji ve beceri seviyesiyle önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek her türlü projede yer almaya hazırdır. Bugün, iş insanlarımızın ve Iraklı işveren idarelerin çok verimli görüşmeler yapacağından eminiz.Forum vesilesiyle iş insanlarımız, yatırım ve müteahhitlik projelerinin yanı sıra ürün ticareti için bağlantı kuracak; ve Irak heyetinin kıymetli temsilcileri ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirebileceklerdir" ifadesini kullandı.