2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücret miktarının 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca işçinin gözü komisyon toplantılarına çevrildi. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı için geri sayım başlarken, toplantının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman? İşte haberin detayları..

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak toplantının hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Aralık ayının ilk haftası başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının net tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücret miktarı her yıl aralık ayının sonunda açıklanmaktadır. Komisyon toplantılarının tamamlanmasını ardından 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret aralık ayının son haftasında duyurulacak.