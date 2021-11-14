Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! 2022 yılında banttan inecek! Resmen mezun oluyorlar...

Sadece üretim değil, satış sonrasına da yönelik eğitimlerin verildiğini belirten Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Programı Başkanı Cafer Kaplan ise, "Derslerimizin içeriğini hazırlarken Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bu eğitimin nasıl yapıldığıyla ilgili araştırma yaptık. Oralardaki ders içeriklerini birebir inceleyerek buradaki derslerimizin içeriklerini ve dönem sıralamasını yurt dışındaki örnekleri birebir uygulayarak programımıza uyguladık. Programdaki ders içeriklerine baktığımız zaman sadece üretim değil, satış sonrasına yönelik içerikler de söz konusudur. Derslerde özellikle hibrit ve elektrikli araçların elektrik motoru, inverter konverter grubumuz, batarya grubumuz, bataryanın onarımı ve revizyonuyla ilgili dersler çok detaylı bir şekilde hem seçmeli olarak hem de zorunlu olarak programa yaymış durumdayız. Toplam 4 dönemlik bir eğitimimiz var.