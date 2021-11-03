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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte beklenen rakam...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2021
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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte beklenen rakam...

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Bireyler enflasyon beklentisini ve ekim enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte beklenen rakam...

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları gündemde bekleniyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Kasım ayına girilmesiyle ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte, Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

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