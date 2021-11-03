Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte beklenen rakam...

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları gündemde bekleniyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Kasım ayına girilmesiyle ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte, Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Emekli, memur maaşları için enflasyon rakamları belli oldu mu?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.