Enerji fiyatları ne zaman düşecek? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

"VATANDAŞIMIZA 200 TL'LİK FATURA GELİYORSA..."

Türkiye'nin yüzde 70 dışarıya bağımlı olduğunu söyleyen Dönmez, "Bu bahsi geçen satış fiyatları maliyetlerin oldukça üstünde olan fiyatlardır. Bizim beklentimiz ve temennimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul, rasyonel seviyeye gelecek olmasıdır. Bunları biz vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansıttık. Neredeyse yarsısını yansıtıyoruz. Vatandaşımıza 200 TL'lik fatura geliyorsa, biz 200 TL devlet bütçesinden karşılıyoruz" dedi.

"AKDENİZ'DE 8 SONDAJ YAPILDI"

Doğalgaz sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, Akdeniz'de sekiz sondaj yapıldığını ve bunların altı tanesinin tartışmalı bölgelerde olduğunu kaydetti.