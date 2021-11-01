Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar, kaç para oldu? İşte yorumlar...
Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşlem hacmi artan ve popüler hale gelen Shiba Coin yatırımcının gündeminde olmaya devam ediyor. 2020 yılının Ağustos ayında 8 bin dolar değerinde Shiba Coin alan bir yatırımcının bu paranın bugün 5,7 milyar dolara yükseldiği ortaya çıkınca ilgi daha da arttı. İşte, Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar, kaç para oldu? İşte yorumlar...
Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar, kaç para oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasalarında Shiba Coin rüzgarı esiyor. Şaka amaçlı meme coin Shiba INU geçtiğimiz günlerde yüzde 90 değer kazanınca yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor. Özellikle ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine almasıyla birlikte Shiba Inu fiyatı rekor kırdı. İşte, Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar?
Dogecoin'in çizgisinden devam eden ve arkasında herhangi bir milyarderin spekülatif açıklamaları olmayan Shiba Inu'de aksine milyarder iş insanı Elon Musk olumsuz yorumda bulunmuş ve elinde Shiba Inu tutmadığını söylemişti. Bu olumsuzluğa da aldırmayan Shiba Inu yükselişini sürdürmüştü.
SHİBA INU COİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?
Shiba INU yatırımcıları sayesinde geçtiğimiz günlerde 40.2 trilyon adetlik işlem hacmine ulaşmıştı. Shiba coin an itibariyle 0,00062700 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşlem hacmi ise dalgalı seyir izliyor.
SHİBA YORUMLARI
Shiba Inu için sosyal medyada ve kripto para uzmanları çeşitli yorumlarda bulunuyor. Genel kanı olarak Shiba Inu'nun yatırımcıları 1 cent olmasını bekliyorlar. Herhangi bir dayanağı bulunmayan bu şekildeki yönlendirmelere itibar edilmemesi de gerekiyor. Kripto para piyasalarında herhangi bir marj dilimi olmadığı için yatırılan para bir anda buharlaşabildiği gibi binlerce katına da yükselebiliyor. Kripto para piyasasında işlem yaparken dikkatli olunması gerekiyor.
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