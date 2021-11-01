Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar, kaç para oldu? İşte yorumlar...

Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar, kaç para oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasalarında Shiba Coin rüzgarı esiyor. Şaka amaçlı meme coin Shiba INU geçtiğimiz günlerde yüzde 90 değer kazanınca yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor. Özellikle ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine almasıyla birlikte Shiba Inu fiyatı rekor kırdı. İşte, Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba coin ne kadar?

Dogecoin'in çizgisinden devam eden ve arkasında herhangi bir milyarderin spekülatif açıklamaları olmayan Shiba Inu'de aksine milyarder iş insanı Elon Musk olumsuz yorumda bulunmuş ve elinde Shiba Inu tutmadığını söylemişti. Bu olumsuzluğa da aldırmayan Shiba Inu yükselişini sürdürmüştü.