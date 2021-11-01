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Mert Baki kimdir, kaç yaşında? Yemeksepeti yeni CEO’su Mert Baki kim?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Mert Baki kimdir, kaç yaşında? Yemeksepeti yeni CEO’su Mert Baki kim?

Mert Baki kimdir, kaç yaşında? Yemeksepeti yeni CEO’su Mert Baki kim? Yemeksepeti’nde sürpriz bir kararla Nevzat Aydın’ın görevini bırakmasının ardından CEO’luk görevine Mert Baki’nin atandığı duyuruldu. Atamanın ardından Mert Baki kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yemeksepeti’nde CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştı.

Mert Baki kimdir, kaç yaşında? Yemeksepeti yeni CEO'su Mert Baki kimdir? Yemeksepeti'nde CEO düzeyinde görev değişimi yaşandı. Nevzat Aydın'ın görevi bırakmasının ardından, 2011 yılından beri şirket bünyesinde yer alan Mert Baki'nin göreve getirildiği açıklandı. Baki, şirketin yeni projelerinin geliştirilmesinden sorumluydu.

MERT BAKİ KİMDİR?

Yemeksepeti'nde CEO'luk görevini devralacak Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirmiştir.

Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti'nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babasıdır.

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