Fındık ihracatında sevindiren haber! 454 milyon doların üzerinde gelir sağlandı
EKONOMİ İHA
Dünya fındık üretim ve ihracatında zirvede yer alan Türkiye, bu üründen yeni ihraç sezonunun ilk 2 ayında 454 milyon doları aşkın döviz kazancı elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde 454 milyon 280 bin 984 dolar karşılığı 69 bin 98 ton fındık satıldığı belirtildi.
"UMUDUMUZU KORUYORUZ"
Açıklamada, geçen sezonun aynı dönemine göre ihracatın miktarda yüzde 19, değerde yüzde 13 yükseldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Bu olumlu tablonun devam edeceği ve fındık ihracatında iyi bir sezon geçireceğimiz umudunu koruyoruz."