Başkan Erdoğan talimat verdi! EYT'liler için yeni formül
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...
Başkan Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata geçirilecek.
EN DÜŞÜK MAAŞ 2 BİN TL
AK Partili milletvekilleri geçen yaz ayları boyunca seçim çevrelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. İstek ve talepler rapor haline getirilerek parti genel merkezine sundu. Yapılan çalışmaların çerçevesinin belirlenmesinde bu öncelikli beklentiler de dikkate alındı. Dar gelirliyi rahatlatmak için atılması planlanan, üzerinde çalışılan konular...
YAŞA TAKILANA ÇALIŞMA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.
AYLIKLARA ZAM: Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında (bu rakam daha aşağı çekilebilir) emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.
ASGARİ ÜCRET ARTACAK: Asgari ücret konusunda da hesaplamalar yapılıyor. Bu yıl da enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30'lar civarında zam yapılabileceği konuşuluyor. Böylece asgari ücret 3 bin 500 lira civarına yükselmiş olacak.
MAZOT VE GÜBRE: Gıda fiyatlarının düşürülmesi öncelikli hedeflerden biri olacak. Bir taraftan spekülatif fiyat artışları önlenirken diğer taraftan çiftçinin mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.
YARDIMLARA ÇEKİDÜZEN: Başkan Erdoğan'ın önemli üzerinde durduğu konulardan birinin de yoksul kesimlere yönelik sosyal yardımlar olduğu bildirildi. Bu konuda da geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak.
3600 GÖSTERGE: Öğretmen, sağlık çalışanları, polis başta olmak üzere belli gruplar için 3600 gösterge verilmesi konusu da yine gündemde. Önümüzdeki ay ilk kez bunun çalışmalarını yürütecek bir komisyon oluşturulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?
- Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelir?
- Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon fragmanı geldi mi?
- 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
- 1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezardan çıkarılıp çalınmış, fidye istenen eşi, eşinin bunu saçma bulacağını söyleyerek hiçbir şey ödememiş, sonrasında hırsızlar yakalanmıştır?
- Emekli maaşlarında 1.100 TL'ye yakın artış! Onaylandığı an yansıyacak! SSK, Bağ-Kur emeklisi için takvim...
- Bu tarihlere dikkat! iPhone 6, 6s, WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?
- Emekli olmak isteyene bal gibi fırsat! Tarih değişti, öne çekildi! SGK'ya başvuru yapanlar...
- Arka Sokaklar Ali öldü mü, neden yok? Arka Sokaklar Alp Korkmaz diziden neden ayrıldı?
- Bekçi alımı takvim bekleniyor... Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı yapılacak iller açıklandı mı?
- Liseler için sorumluluk sınav tarihleri açıklandı mı? Sorumluluk sınavına kimler girebilecek? MEB son dakika...