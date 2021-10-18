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Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 18 Ekim! Ekim ayı evde bakım maaşı kaç ilde yattı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Evde bakım maaşı parası yatan iller 18 Ekim! Ekim ayı evde bakım maaşı kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim günü sorgulanıyor. Ekim ayı evde bakım maaşının ne zaman yatacağı arama motorlarında araştırılıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşlarını bu ay da almak isteyenler, maaşın yatıp yatmadığını sorguluyor. 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapılıyor. Evde bakım parasını E-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulamak mümkün.

18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Ekim ayı evde bakım maaşı sorgulanan konulardan birisi oldu. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan hasta veya yaşlı kişiler için ödenen evde bakım maaşlarını almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmanız gerekiyor. Ekim ayı evde bakım maaşının yatıp yatmadığını ise haberimizden öğrenebilirsiniz.

18 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

1- Tokat

2- Aksaray

3- Kırklareli

4- Antalya

5- Balıkesir

6- Bolu

7- Samsun

8- Hatay

9- Sakarya

10- İzmir

11- Osmaniye

12- İstanbul

13- Zonguldak

14- Manisa

15- Niğde

16- Mersin

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Konya

20- Diyarbakır

21- Ordu

22- Uşak

23- Aydın

24- Adıyaman

Bakım maaşınızın yatırılıp yatırılmadığına Ziraat Bankası'na "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS attığınız takdirde ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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