12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek?

Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021
ABONE OL
Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek?

Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek? Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Trendyol indirimlerinden faydalanıyor. Trendyol’dan indirimli bir şekilde alışveriş yapmak isteyenler için büyük Ekim indirimleri başladı. Kısıtlı bir süre için alışveriş yaptığınız takdirde indirimli alışveriş yapabilirsiniz.

Trendyol indirim ne zaman bitecek? Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? İnternet üzerinden alışveriş yapmayı seven kişiler için Trendyol indirim günleri başladı. Çok kısa sürecek Ekim indirimlerinden faydalanmak isteyenler Trendyol indirimi kaçırmak istemiyor. Peki; Trendyol Ekim indirimi ne zaman bitecek?

TRENDYOL İNDİRİM NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol tarafından yapılan açıklamaya göre Büyük Ekim indirim kampanyası 12 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında olacak. Bu tarihlerde piyasanın oldukça altında alışveriş yapabilirsiniz.

TRENDYOL HAKKINDA

Trendyol.com (kısaca Trendyol), merkezi İstanbul'da bulunan bir e-ticaret platformudur. İkinci el platformu Dolap, taşıma ağı Trendyol Express ve dijital dönüşüm odaklı AR-GE merkezi Trendyol Tech ile birlikte faaliyet gösteriyor. Trendyol Group çatı adını da kullanan platform; Trendyol Express kuryeleri ve hizmet sağlayıcıları dahil edildiğinde toplam 4 bin kişi istihdam ediyor.

Trendyol, 2010'da Demet Mutlu'nun liderliğinde kuruldu.

Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride yılda 300 milyondan fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor.

Yılda 15 milyondan fazla müşterisi, aylık ortalama 180 milyon mobil ziyaret sayısı bulunan platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyon kez indirildi. Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile alışverişi dijitalleştiriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA