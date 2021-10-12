Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek?

Trendyol, 2010'da Demet Mutlu'nun liderliğinde kuruldu.

Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride yılda 300 milyondan fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor.

Yılda 15 milyondan fazla müşterisi, aylık ortalama 180 milyon mobil ziyaret sayısı bulunan platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyon kez indirildi. Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile alışverişi dijitalleştiriyor.