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Son dakika: Bitcoin yeniden 50 bin doları geçti! Bitcoin ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Son dakika: Bitcoin yeniden 50 bin doları geçti! Bitcoin ne kadar?

Son dakika haberleri... Kripto para dünyasının lideri Bitcoin 7 Eylül'ün ardından ilk kez 50 bin doları geçti. Nisan ayındaki düşüşün ardından aylardır 30-47 bin dolar bandında seyreden Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü.

Dünyanın gündemindeki kripto paralarda yükseliş devam ediyor. 1 yıllık yükselişle Bitcoin 64 bin dolar seviyelerine çıkarak tarihi rekora imza atmıştı. Bu rekorun ardından gelen düşüş 5 ay devam etti. Yeniden başlayan yükseliş dönemi ile Bitcoin'deki hareketlilik dikkat çekti.

YENİDEN 50 BİN DOLAR

Kripto para dünyasının lideri Bitcoin, Ekim ayının gelmesiyle yükselişe başladı. Eylül ayındaki çalkantılı dönemi geride bırakan Bitcoin, 1 haftada 41 bin dolardan 50 bin dolara tırmandı.

Geçtiğimiz günlerde alt koinleri de peşinden sürükleyen Bitcoin, 2 gündür hızlı bir yükselişe geçti.

ETHEREUM VE TEZOS TAKİPTE

Bitcoin'in artışının ardından gözler alt koinleri ateşleyecek olan Ethereum'a çevrildi. Ethereum 3 bin 400 doların üzerinde seyrediyor.

Alt coinlerden Tezos 8,55, Mina 4,67, Ripple 1.05 dolardan işlem görüyor.

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