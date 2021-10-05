Son dakika: Bitcoin yeniden 50 bin doları geçti! Bitcoin ne kadar?

Dünyanın gündemindeki kripto paralarda yükseliş devam ediyor. 1 yıllık yükselişle Bitcoin 64 bin dolar seviyelerine çıkarak tarihi rekora imza atmıştı. Bu rekorun ardından gelen düşüş 5 ay devam etti. Yeniden başlayan yükseliş dönemi ile Bitcoin'deki hareketlilik dikkat çekti.