Son dakika: Bitcoin yeniden 50 bin doları geçti! Bitcoin ne kadar?
EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Son dakika haberleri... Kripto para dünyasının lideri Bitcoin 7 Eylül'ün ardından ilk kez 50 bin doları geçti. Nisan ayındaki düşüşün ardından aylardır 30-47 bin dolar bandında seyreden Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü.
Dünyanın gündemindeki kripto paralarda yükseliş devam ediyor. 1 yıllık yükselişle Bitcoin 64 bin dolar seviyelerine çıkarak tarihi rekora imza atmıştı. Bu rekorun ardından gelen düşüş 5 ay devam etti. Yeniden başlayan yükseliş dönemi ile Bitcoin'deki hareketlilik dikkat çekti.
YENİDEN 50 BİN DOLAR
Kripto para dünyasının lideri Bitcoin, Ekim ayının gelmesiyle yükselişe başladı. Eylül ayındaki çalkantılı dönemi geride bırakan Bitcoin, 1 haftada 41 bin dolardan 50 bin dolara tırmandı.
Geçtiğimiz günlerde alt koinleri de peşinden sürükleyen Bitcoin, 2 gündür hızlı bir yükselişe geçti.
ETHEREUM VE TEZOS TAKİPTE
Bitcoin'in artışının ardından gözler alt koinleri ateşleyecek olan Ethereum'a çevrildi. Ethereum 3 bin 400 doların üzerinde seyrediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...
- 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Öğretmenler için en güzel sözler mesajlar!
- 6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?
- İnternet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?
- 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?
- Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?
- 5 Ekim POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!
- Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…
- Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü?