Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2021 Eylül ayı enflasyon oranına ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Enflasyon beklentisini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yılın ikinci döneminin üçüncü enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları için ipuçları ortaya çıkacak. Peki, Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir? soruları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranı için bekleyiş sürüyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarında zam görecek olan memur ve emekliler, ikinci dönemin üçüncü enflasyon verisine odaklandı. Peki, Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 EYLÜL ayı enflasyon oranı, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü açıklanacak. 2021 yılının ikinci döneminin üçüncü enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaş zammı için ipuçları ortaya çıkacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 123 baz puan artarak yüzde 18,02'ye yükseldi.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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