Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir? soruları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranı için bekleyiş sürüyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarında zam görecek olan memur ve emekliler, ikinci dönemin üçüncü enflasyon verisine odaklandı. Peki, Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 EYLÜL ayı enflasyon oranı, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü açıklanacak. 2021 yılının ikinci döneminin üçüncü enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaş zammı için ipuçları ortaya çıkacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor.