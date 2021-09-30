2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59'a düşmüştü. Ardından enflasyon, ağustos ayında yüzde 19.25'e yükselerek Merkez Bankası'nın (TCMB) o zamanki politika faizini aşmış ve Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Merkez Bankası ise ağustos ayında yüzde 16.76 seviyesinde, politika faizinin altında kalan çekirdek enflasyonun önemine dikkat çekmiş ve geçtiğimiz hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 olarak belirlemişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusuyla başlayan faiz indirimi endişeleri, bu sene dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden TL'nin kayıplarını hızlandırmıştı.

Faiz indirimi sonrası ise TL kayıplarını artırmış; dolar/TL kuru tarihi rekor olan 8.8995 seviyesini görmüştü.