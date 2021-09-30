2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayında enflasyonun ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Maaş zammı oranlarını yakından etkileyecek enflasyon verileri vatandaşların sorguladığı konuların başında geliyor. Enflasyon verileri her ay başında bir önceki ayın verilerine göre açıklanıyor. Peki; 2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Maaş zamlarından ekonomik verilere kadar birçok parametreyi etkileyecek enflasyon oranları arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Eylül ayının geride kalmasıyla birlikte 2021 Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları!
EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?
Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59'a düşmüştü. Ardından enflasyon, ağustos ayında yüzde 19.25'e yükselerek Merkez Bankası'nın (TCMB) o zamanki politika faizini aşmış ve Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Merkez Bankası ise ağustos ayında yüzde 16.76 seviyesinde, politika faizinin altında kalan çekirdek enflasyonun önemine dikkat çekmiş ve geçtiğimiz hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 olarak belirlemişti.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusuyla başlayan faiz indirimi endişeleri, bu sene dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden TL'nin kayıplarını hızlandırmıştı.
Faiz indirimi sonrası ise TL kayıplarını artırmış; dolar/TL kuru tarihi rekor olan 8.8995 seviyesini görmüştü.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 17.83
İstanbul'da eylülde su fiyatlarına yüzde 15.62 zam yapılmıştı.
Ekonomistler, enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini aralıksız her veri sonrası yukarı revize ediyor.
TL'de geçmiş dönem değer kayıplarının etkisi de birikimli olarak TÜFE'de hâlâ hissediliyor.
Ocak ayında yüzde 10.8 seviyesindeki beklentinin ağustos anketinde medyanı yüzde 16 seviyesinde oluşuyor. Eylül anketinde ise yıl sonu beklentisi yüzde 17.83 seviyesine yükselmiş durumda.
Tahminlerin aralığı ise 12 kurumun katılımı ile yüzde 16.40 ila yüzde 18.60 arasında değişiyor. Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin tamamı TCMB'nin kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 14.1 tahmininin belirgin üzerinde bulunuyor.
KAVCIOĞLU ENFLASYONDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRMÜŞTÜ
TCMB geçmiş aylarda enflasyonun üzerinde bir politika faizini uygulayacağını PPK açıklamalarına eklemiş olsa da enflasyon ağustosta bu seviyenin üstüne çıktığından beri bu cümle açıklamalardan çıkarılmıştı.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu dün yaptığı konuşmada, dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere dünyada geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi.
Kavcıoğlu, bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye'de de enflasyonda düşüşe neden olacağını söyledi.
Kavcıoğlu, "Fiyatlama davranışlarının, normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz" dedi.
EYLÜL AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, eylül ayı enflasyon verisini 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
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