İstifa edene kıdem tazminatı! Her yıl kıdem tazminatı almanın şartları

TAZMİNAT İÇİN İKİ TARİH ÖNE ÇIKIYOR

Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."

Şimdi bu konuyu biraz daha açalım...

Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.