Gübre fiyatlarındaki artış dur durak bilmiyor! Bir günde 500 TL arttı

Girdi fiyatlarına devletin çok acil müdahale etmesi gerektiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu: "1980'li yıllarda gübre fabrikaları devletin elindeydi. Tarım gibi bazı sektörlerde serbest piyasa ekonomisi olmamalı. Devletin müdahil olması gerekiyor. 5-6 firma kurdaki her artışı bahane edip zam yapıyor. Bu da çiftçiyi mağdur ediyor. Devlet kooperatifler aracılığıyla ya da direkt kendi gübre üretmeli. Üretilen gübreyi uygun fiyattan çiftçiye vermeli, burada kâr gözetilmemeli. Bu yıl verimlilik düştü. Eğer böyle devam ederse daha da düşer. Hatta yüksek borç nedeniyle üretim yapmaktan vazgeçen çiftçiler var. Kalanlar da küserse işler hepten zora girer. Çok çok acil müdahale şart."