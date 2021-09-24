Murat Ülker kimdir? Murat Ülker serveti ne kadar?

2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Ülker, 2008-2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ablası Ahsen Ülker Özokur'un büyük oğlu Ali Ülker 'e devretmiştir.

Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya (d. 1993) ve ikiz Mustafa ile Fatih (d. 2000) adlı üç oğlu vardır. Yahya, Koç Üniversitesinde ekonomi-işletme tahsili yapmakta iken; Mustafa Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde ve Fatih Özel Sev Amerikan Koleji'nde, eğitim görmektedir.

Ablası Ahsen, (d. 1950) Ülker yöneticisi Orhan Özokur ile evli olup; Ali, Ömer ve Ahmet adlı evlatlara sahiptir. Ağabeyi Ali, (d. 1954) henüz 9 yaşında geçirdiği bir ev kazasında ölmüştür.Ailenin tek erkek varisi olarak babasının yerine geçmiştir.