Murat Ülker kimdir? Murat Ülker serveti ne kadar?
Son günlerin arama motorlarında sorgulanan isimlerinden birisi olan Murat Ülker kimdir? Murat Ülker serveti ne kadar? Türk sanayici ve iş adamı Murat Ülker; uzun yıllar boyunca Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı. İş adamı Ülker babasından kalma şirketi ablası Ahsen Özokur’la beraber yönetmekteydi. İşte; Murat Ülker hakkında merak edilen bilgiler!
Murat Ülker serveti ne kadar? Murat Ülker kimdir? Arama motorlarında araştırılan isimlerden birisi olan Murat Ülker'in kim olduğu merak konusu oldu. 1982 yılında iş hayatına atılan Murat Ülker, yurt dışında AIB College of Business ve ZDS gibi okullarda eğitim görmüştü. Murat Ülker hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!
MURAT ÜLKER KİMDİR?
Murat Ülker (d. 21 Mart 1959, İstanbul), Türk sanayici ve iş adamı. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 1982 yılında iş hayatına atılan Murat Ülker, yurt dışında AIB College of Business ve ZDS gibi okullarda eğitim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Continental Baking şirketinde staj yaptı.
Yıldız Holding'te ilk görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.
2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Ülker, 2008-2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ablası Ahsen Ülker Özokur'un büyük oğlu Ali Ülker 'e devretmiştir.
Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya (d. 1993) ve ikiz Mustafa ile Fatih (d. 2000) adlı üç oğlu vardır. Yahya, Koç Üniversitesinde ekonomi-işletme tahsili yapmakta iken; Mustafa Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde ve Fatih Özel Sev Amerikan Koleji'nde, eğitim görmektedir.
Ablası Ahsen, (d. 1950) Ülker yöneticisi Orhan Özokur ile evli olup; Ali, Ömer ve Ahmet adlı evlatlara sahiptir. Ağabeyi Ali, (d. 1954) henüz 9 yaşında geçirdiği bir ev kazasında ölmüştür.Ailenin tek erkek varisi olarak babasının yerine geçmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile liseden sınıf arkadaşıdır. Ayrıca yeğeni Ahmet Özokur ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure evlidir. Fakat 12 Mayıs 2015'te Ahmet Özokur ve Sefure Davutoğlu çifti tek celsede boşanmışlardır.
Murat Ülker İngilizce ve Almanca bilmektedir.
MURAT ÜLKER SERVETİ NE KADAR?
Murat Ülker (d. 21 Mart 1959, İstanbul) Türk sanayici ve iş insanı. Ülker, 2021 yılındaki 6.3 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin 421. kişisi, Türkiye'nin ise en zengin kişisi unvanına sahiptir.
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