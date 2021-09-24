BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour sahibi kimdir? 5 zincir market sahipleri kimlerdir?
5 zincir market sahipleri kimlerdir? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour sahibi kimdir? Başkan Erdoğan’ın dikkat çektiği 5 zincir marketin hangisi olduğu ve sahipleri merak edilmeye başlandı. Marketlerdeki fahiş fiyatlar son günlerde tepki çekmeye başladı. Birçok üründe yaşanan fiyat artışın nedenlerinden birisi olarak gösterilen 5 zincir marketin ne olduğu ve marketlerin sahipleri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; 5 zincir market sahipleri kimlerdir? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour sahibi kimdir?
5 zincir market sahipleri kimlerdir? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour sahibi kimdir? Son günlerde sık sık araştırılan konulardan birisi olan zincir marketlerin ne olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Marketlerdeki fahiş fiyatlar nedeniyle 5 zincir market tepki çekmeye başladı. Peki; 5 zincir market sahipleri kimlerdir? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour sahibi kimdir?
ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?
Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şu şekilde:
- Migros
- CarrefourSA
- A101
- Şok
- BİM
- Hakmar
- Makro Market
- Ekomini
- UCZ
- Happy Center
- Kim
BİM SAHİBİ KİMDİR?
Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) Borsa İstanbul'a 2005 Temmuz'da BIMAS kodu ile kote oldu. Mayıs 2021 itibariyle hisselerinin yüzde 71,22'si halka açık olarak işlem görmeye başladı. Ülkemizde BİM'in birçok sahibi bulunuyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Latif Topbaş'tır.
ŞOK SAHİBİ KİMDİR?
1995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı.
Ülker, Migros tarafından kurulan Şok marketler ile birlikte Sabancı'da olan DİA-SA marketlerini de satın alarak ŞOK adı altında birleştirdi.
MİGROS SAHİBİ KİMDİR?
2015'te Anadolu Endüstri Holding tarafından şirketin %40.25'i satın alınmış ve Migros'un yeni sahibi Tuncay Özilhan olmuştur.
2016'da İngiltere kökenli olan Tescoyla hisse devri için anlaşma imzalanmış ve 2017'de Kipa'ya ait hisselerin %95'i alınarak Tesco'dan Migros'a devredilmiştir.
A101 SAHİBİ KİMDİR?
Halihazırda A101 Aydın ailesine aittir. Turgut Aydın'ın başında bulunduğu A101'in 80'i bu aileye aittir. 2019 sonu itibariyle 81 il ve 922 ilçenin tamamında şube açan A101'in toplam şube sayısı 9 bini aştı.
CARREFOUR SAHİBİ KİMDİR?
Carrefour, dünyadaki ilk mağazasını 15 Haziran 1963'te Fransa'da açan global perakende devlerinde biridir. Ülkemizde ise Carrefour, 1993 yılında ilk mağazasını İçerenköy'de açtı. Ardından 1996 yılında Sabancı Holding ile ortaklık kuruldu.
CarrefourSA, 2005 yılı Mayıs ayında Gima ve Endi'yi bünyesine katarak sektördeki büyüme hamlesini devam ettirmiştir.
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