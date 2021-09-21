Tapusunu hemen almak isteyenlere müjde! TOKİ’nin ikinci indirimi bugün başlıyor!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ikinci indirim kampanyasını bugün başlatıyor. 21 Eylül- 19 Ekim arasında düzenlenen kampanyadan borcunu peşin ödeyip hemen tapusunu almak isteyen ev ve iş yeri alıcılarına %22 indirim yapılacak. Peki TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasından kimler yararlanabilir? İşte TOKİ'nin kampyasıyla ilgili detaylar...
TOKİ, ikinci indirim kampayası bugün başladı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 21 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında yapılacak indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ile iş yeri alıcılarına % 22 indirim yapılacak.
Borcun hepsini kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin % 25'inden az olmamak koşuluyla yaptıkları peşin ödemelerde % 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.
KAMPANYADAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar yararlanamayacak.
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