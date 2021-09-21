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Tapusunu hemen almak isteyenlere müjde! TOKİ’nin ikinci indirimi bugün başlıyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Tapusunu hemen almak isteyenlere müjde! TOKİ’nin ikinci indirimi bugün başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ikinci indirim kampanyasını bugün başlatıyor. 21 Eylül- 19 Ekim arasında düzenlenen kampanyadan borcunu peşin ödeyip hemen tapusunu almak isteyen ev ve iş yeri alıcılarına %22 indirim yapılacak. Peki TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasından kimler yararlanabilir? İşte TOKİ'nin kampyasıyla ilgili detaylar...

TOKİ, ikinci indirim kampayası bugün başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 21 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında yapılacak indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ile iş yeri alıcılarına % 22 indirim yapılacak.

Borcun hepsini kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin % 25'inden az olmamak koşuluyla yaptıkları peşin ödemelerde % 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar yararlanamayacak.

TOKİ’nin 2. indirim kampanyası bugün başlıyor TOKİ'NİN 2. İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLIYOR

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