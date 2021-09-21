Gençlere ‘ücret-tazminat’ güvencesi! Part-time çalışmaya yönelik yasal düzenleme 31 Aralık’ta başlıyor

ESNEK ÇALIŞMA, KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA NEDİR?

Çalışanların mesai saatlerine göre hazırlanan sisteme esnek çalışma deniyor. Esnek çalışma içinde en yaygın olan, emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılana kısmi süreli çalışma deniyor. Örneğin, bir işyerinde emsal bir işçi haftada 45 saat çalışıyorsa, o işyeri için 30 saat ve daha altı yapılan çalışmalar kısma süreli çalışma kapsamına giriyor.