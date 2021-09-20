Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 282 milyar dolar oldu

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,5 artarak 308,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 4,4 artışla 34,8 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı da yüzde 3,4 azalarak 15,2 milyar dolara indi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1 azalarak 70,7 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 yükselerek 98,7 milyar dolar oldu.