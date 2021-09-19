HAVELSAN insansız orduyu TEKNOFEST'te tanıtacak!
Son dakika haberine göre: Yerli ve milli ürünleriyle dünyada adından söz ettiren HAVELSAN'ın TEKNOFEST sürprizi belli oldu. HAVELSAN, 2018’den bu yana üzerinde çalıştığı insansız sürü teknolojisini TEKNOFEST’te tanıtacak. Robot asker Barkan ve İHA’lar, düzenli ordu gibi birlikte hareket ederek operasyon yapabilecek.
Havacılık ve savunma alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, şimdi de HAVELSAN öncülüğünde insansız sürü teknolojilerinde bir numara olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalıştığı özgün algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup sürü mantığıyla birlikte görev yapmalarını sağlamayı hedefleyen HAVELSAN'ın Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Otonom teknolojilerinde yetenek kazanmak için durmaksızın çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Teknofest'te otonom hava ve kara araçlarımızı halkın ve gençlerin gösterimine ilk kez sunacağız" dedi.
Nacar, SABAH'a yaptığı açıklamada HAVELSAN tarafından havacılık ve savunma alanında süren yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgi verdi. 2018 yılından bu yana otonom sistemler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nacar, komuta kontrol ve savunma teknolojileri, simülasyon otonom ve platform teknolojileri, ülke güvenliği ve siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere 4 ana faaliyet alanında hız kesmeksizin çalıştıklarını anlattı.
SAVUNMADA YERLİ VE MİLLİ ATILIM
Nacar, savunma ve havacılık alanında markalaşmış yerli ve milli teknoloji ürünlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda, savunma ve havacılık alanında KOBİ'lerin askeri ve uluslararası standart ve kriterlere uygun bir üretim alt yapısı oluşturarak projelerde istenilen kalite yönetim sistemi süreçlerini uygulamaları, mühendislik hizmetlerinde çalışacak insan kaynağının uzmanlaşmasını sağlamak üzere gerekli eğitimlerin alınması, son dönemde e-dönüşüm, dijitalleşme alanında dünya ölçeğinden geri kalmamak adına gerekli değişim süreçlerinin tamamlanması öncelikli adımlar olarak görülüyor.
Bu kapsamda, ülkemiz yurtiçi kaynaklarından azami şekilde fayda sağlamaya yönelik olarak, yazılım algoritmaları geliştiren, sistem mimarisi ve tasarım yeteneğine sahip, askeri ve uluslararası standartlara uyum sağlamış, kalite gereksinimlerine cevap veren KOBİ'ler ile simülatör, komuta kontrol, siber güvenlik, alt sistem ve platform bazında yazılım ve donanım alanlarında iş birliği imkanları geliştiriyoruz."
Nacar, "2020 yılında ciromuzun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge harcamalarına ayırdık. 2020 yılı sonu itibarıyla Ar-Ge Merkezlerimizde 3'ü dış kaynaklarca belli oranlarda desteklenen toplam 14 öz kaynaklı Ar-Ge projesi yürütüldü. Otonom teknolojilerde yetenek kazanmak amacıyla başlatılan 'Sürü Robotik Uçan Sistemler', 'Robotik ve Otonom Kara Sistemleri' ve 'Autodrive' Ar-Ge projeleri geleceğin teknolojilerinden olan bir alana daha HAVELSAN'ın girmesi açısından büyük önem arz ediyor ve bu alanlarda Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız sürüyor.
Bu amaçla otonom teknolojilerinde yetenek kazanmak için durmaksızın çalışıyoruz. İnsansız sürü teknolojisini ülkemizin hizmetine sunacağız. Bu kapsamda daha önce IDEF-21'de asker ve bürokratların gösterimine sunduğumuz otonom hava ve kara araçlarımızı bu kez 21-26 eylülde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan Teknofest'te gençlerin ve halkımızın gösterimine sunacağız" diye konuştu.
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