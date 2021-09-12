Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Türk şirketler hakkında flaş açıklama! Global marka haline getireceğiz
Yabancı yatırımcılar ve fonlar Türk şirketlere ilgilerini artırdı. Dünya devlerinin Türkiye'de kurduğu fabrikalar da her geçen gün sayısını artırmaya devam ediyor. Türk şirketlerin değerlerinin artışı hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şirketlerimizi birer global marka haline getireceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yabancı yatırımcıların ve fonların Türk şirketlerine olan ilgisinden bahsederek, "Şirketlerimizin değerini artırarak, onları birer global marka haline getireceğiz" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, dünyanın teknoloji borsası Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın Gebze'deki Akıllı Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ve icra kurulu üyelerinden bilgi aldı.
Bakan Varank'a ziyaretinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan eşlik etti.
Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "Hepsiburada'nın bir özelliği var. Kendileri Nasdaq'da işlem görmeye başladı. Türkiye'deki teknoloji firmaları için önemli bir gelişme. Türkiye'den ilk defa Nasdaq'da bir firma halka açılmış oldu ve işlem görmeye başladı. Bu tabi ki bizim açımızdan gurur verici. Nasdaq'ta teknoloji devleriyle aynı yerde işlem görmek gerçekten bir firma açısından gurur ve mutluluk verici. Yakın zamanda Ulusal Yapay Zeka stratejimizi ilan ettik. TÜBİTAK bünyesinde kurduğumuz Yapay Zeka Enstitüsü olarak Hepsiburada ile iş birliğine gidiyoruz. Yapay Zeka Enstitümüz altında özellikle e-ticarete dönük yapay zeka teknolojilerini geliştireceğiz. Bunları Hepsiburada kullanacağı gibi sektöre de bu ürünleri açmak istiyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'YE İLGİSİ OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"
Bakan Varank, teknoloji tabanlı işlerde büyük potansiyele sahip olduklarını belirterek, şunları ifade etti:
"Son zamanda ortaya çıkan Unicorn'larımız ya da bizim deyimimizle Turcorn'larımız da aslında bunun ispatı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettiğimizde, 2023 yılına kadar Türkiye'den en az 10 Turcorn çıkarmayı hedeflemiştik. Biz bu hedefi koyduğumuzda bizimle dalga geçenler oldu. 'Türkiye'den Unicorn mu çıkar?' dediler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 5 tane Unicorn'u var. 2023 yılına kadar en az 10 Unicorn'un Türkiye'den çıkacağını görebileceğiz. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den start-up'ların, filiz girişimlerin 1,3 milyar dolarlık yatırım aldığını görüyoruz. Bu da gerçekten büyük bir rakam ve Avrupa'da rakip diyebileceğimiz ülkelerle kıyasladığımızda ciddi bir doğrudan yatırımın, fonların Türkiye'ye ilgisi olduğunu görebiliyoruz. Hepsiburada ile olduğu gibi Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini arttırarak onları birer global marka haline getireceğiz. Hepsiburada'yı Avrupa'da Asya pazarında görmek istiyoruz. Özellikle Türkiye'deki tedarikçilerin Hepsiburada gibi markalar üzerinden dünyaya ihracat yapmasını istiyoruz."
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