Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Türk şirketler hakkında flaş açıklama! Global marka haline getireceğiz

"TÜRKİYE'YE İLGİSİ OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"

Bakan Varank, teknoloji tabanlı işlerde büyük potansiyele sahip olduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Son zamanda ortaya çıkan Unicorn'larımız ya da bizim deyimimizle Turcorn'larımız da aslında bunun ispatı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettiğimizde, 2023 yılına kadar Türkiye'den en az 10 Turcorn çıkarmayı hedeflemiştik. Biz bu hedefi koyduğumuzda bizimle dalga geçenler oldu. 'Türkiye'den Unicorn mu çıkar?' dediler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 5 tane Unicorn'u var. 2023 yılına kadar en az 10 Unicorn'un Türkiye'den çıkacağını görebileceğiz. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den start-up'ların, filiz girişimlerin 1,3 milyar dolarlık yatırım aldığını görüyoruz. Bu da gerçekten büyük bir rakam ve Avrupa'da rakip diyebileceğimiz ülkelerle kıyasladığımızda ciddi bir doğrudan yatırımın, fonların Türkiye'ye ilgisi olduğunu görebiliyoruz. Hepsiburada ile olduğu gibi Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini arttırarak onları birer global marka haline getireceğiz. Hepsiburada'yı Avrupa'da Asya pazarında görmek istiyoruz. Özellikle Türkiye'deki tedarikçilerin Hepsiburada gibi markalar üzerinden dünyaya ihracat yapmasını istiyoruz."