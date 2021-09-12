İhracat çelik gibi! 8 ayda 2020’yi geçti

Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı, geçen yılın 12 aylık dönemindeki dış satışı geride bırakarak 13 milyar 232 milyon dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen verilere göre, Türkiye, 2020 yılında 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza attı. Bu yıl ise dünya genelinde artan yatırımlar çelik ihracatını da doğrudan etkiledi.

Her ay rekor kırarak ilerleyen sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti. Sektör, şimdiden geçen yıl yapılan toplam çelik ihracatını geride bırakmış oldu.