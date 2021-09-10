Ede bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara destekler sürüyor. Evde bakım yardımı adı altında verilen destek ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Güncel liste yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

10 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Belirli tarihler arasında ödenen evde bakım yardımının eylül ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takvimine göre, evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. 2021 Eylül ayına ilişkin ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.