Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: Altın Fed’in şahin yorumlarına tepkisiz

Yasin Hacıoğlu;Altın Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın varlık alımının bu yıl azaltılabileceğine dair yorumları sonrasında yatay seyrine devam etti. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle dolar/TL'deki fiyat hareketlerini takip ediyor.

Clarida, Fed'in ekonomiyi desteklemek için uyguladığı parasal destekleri geri çekme yolunda olduğunu ve bu yılın sonlarına doğru varlık alımını da azaltmaya başlayacağını söyledi. Delta virüsünden kaynaklanan risklerin olduğunu kabul etmesine rağmen ekonomide parlak bir görünümden bahseden Clarida, "Federal fonlama faizini artırmak için gerekli koşullar 2022'nin ortalarına doğru sağlanabilecek" dedi.



GRAM ALTIN FİYATI

Uzun süredir 500 TL civarında dalgalı bir seyir izledikten sonra dolar/TL'deki gerilemeyle birlikte Salı günü 484 TL'ye kadar inen gram altın, dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte 494 TL civarında bulunuyor.



ONS ALTIN FİYATI

Ons altın Haziran ayını 2016'dan bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra Temmuz ayında yüzde 2,49 civarında yükseliş kaydederek Ağustos ayına iyi bir başlangıç yapmıştı. Geçen hafta 1.830 doların üzerini gören ons altın, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.



Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, istihdam rakamlarında iyileşme sağlandığı sürece varlık alımının kademeli olarak azaltılması gerketiğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise varlık alımı azaltımının bu yıl ya da 2022'nin başlarında başlayabileceğini belirtti.



Fed'in istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararında ana faktörlerden biri olacağını vurgulamasından sonra altın yatırımcıları 120 milyar dolarlık varlık alımı programının kaderini öğrenmek için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

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