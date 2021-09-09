214 milyon lira hesaplara yattı! Bakanlıktan son dakika ödeme açıklaması! 43 ildeki vatandaşlar yararlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.
Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLER YAYGINLAŞIYOR
Bu yıl ülke genelinde atıl, boş bırakılan ve nadas alanlarında gerek bitkisel üretimin artırılması gerekse kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yüzde 75 hibeyle projeler hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 400 proje destekleniyor.
Çeltik üretiminde damlama sulama projelerine öncelik tanınırken mercimek, nohut ve tritikale gibi kuru tarım ürünlerine yönelik teklif edilen projeler de hayata geçirildi.
2023'TE YENİ HEDEF
Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında yer alan Türkiye'de, 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton/yıl iken, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı gibi iyileştirme çalışmaları sonucunda 2020 itibarıyla 140 milyon ton/yıla düştü. 2023'te bu miktarın, tarım, orman ve mera alanlarında alınacak ilave tedbirlerle birlikte geliştirilen erozyon tahmin modeli ve izleme sistemi sonuçlarına bağlı olarak 130 milyon ton/yıla indirilmesi hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...
- Bekçi alım tarihi... Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılı bekçi alımları hangi illere yapılacak?
- İndirimli emeklilik fırsatı! 29 bin lira yerine sadece 9 bin lira ödenecek! 36 ay vade seçeneği ile...
- KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK yurt ve burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
- Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
- KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?
- Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...
- Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...