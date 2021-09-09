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214 milyon lira hesaplara yattı! Bakanlıktan son dakika ödeme açıklaması! 43 ildeki vatandaşlar yararlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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214 milyon lira hesaplara yattı! Bakanlıktan son dakika ödeme açıklaması! 43 ildeki vatandaşlar yararlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLER YAYGINLAŞIYOR

Bu yıl ülke genelinde atıl, boş bırakılan ve nadas alanlarında gerek bitkisel üretimin artırılması gerekse kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yüzde 75 hibeyle projeler hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 400 proje destekleniyor.

Çeltik üretiminde damlama sulama projelerine öncelik tanınırken mercimek, nohut ve tritikale gibi kuru tarım ürünlerine yönelik teklif edilen projeler de hayata geçirildi.

2023'TE YENİ HEDEF

Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında yer alan Türkiye'de, 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton/yıl iken, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı gibi iyileştirme çalışmaları sonucunda 2020 itibarıyla 140 milyon ton/yıla düştü. 2023'te bu miktarın, tarım, orman ve mera alanlarında alınacak ilave tedbirlerle birlikte geliştirilen erozyon tahmin modeli ve izleme sistemi sonuçlarına bağlı olarak 130 milyon ton/yıla indirilmesi hedefleniyor.

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