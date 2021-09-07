Bacasız sanayi rekora koşacak! Turizm 12 aya ve tüm ülkede yaygınlaşacak
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde büyük bir kriz yaşayan turizm sektörü bu yıl yaralarını önemli ölçüde sardı. Bacasız sanayinin lokomotifi olacak yeni çalışmalar ise bu yıldan itibaren uygulamaya alınacak. Yapılacak çalışmalar kapsamında turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak.
2020-2021 sezonunda turizm, Kovid-19 ile mücadele sebebiyle tüm dünyada alınan tedbirler kapsamında en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, sektör bu yıl önemli ölçüde yaralarını sarmayı başardı.
TURİST SAYISI YÜZDE 50 ARTTI
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşmişti.
Yılın ilk 7 ayında geçen yıla oranla yüzde 50 seviyesinde yabancı turist sayısında artış olurken, yine de bu rakam 2019 yılı genelinde gerçekleşen 45 milyon 58 bin yabancı turist sayısının çok gerisinde kaldı.
TARİFELİ UÇUŞLAR ARTIRILACAK
Bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektörünün eski seviyelerinin de üzerine çıkması için Hükümet bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ticarette yakın ilişkide bulunduğu ülkeler markaja alınacak.
TURİZM 12 AYA YAYGINLAŞACAK
Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanlarını oluşturacak nitelikli yatak kapasitesi de artırılacak.
Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecek.
Türkiye'nin uluslar arası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaret diplomasisi araçları ile bölgesel ve çok taraflı işbirliği platformları etkin bir şekilde kullanılarak, yabancı turistin ilgisi diplomasi kanalıyla da Türkiye'ye çekilecek.
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