Bacasız sanayi rekora koşacak! Turizm 12 aya ve tüm ülkede yaygınlaşacak

TURİST SAYISI YÜZDE 50 ARTTI



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşmişti.

Yılın ilk 7 ayında geçen yıla oranla yüzde 50 seviyesinde yabancı turist sayısında artış olurken, yine de bu rakam 2019 yılı genelinde gerçekleşen 45 milyon 58 bin yabancı turist sayısının çok gerisinde kaldı.