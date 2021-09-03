Mimar Ozan Demirbaş: Bodrum projemiz için heyecanlı ve gururluyuz

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi yaşam koşullarını baştan aşağı değiştirdi. Salgından korunmanın en önemli ayaklarından biri olan karantina süreciyle birlikte evde geçirilen zaman önemli ölçüde arttı. Uzaktan çalışma uygulamalarıyla birlikte evlerin sağladığı imkanlar büyük anlam kazandı. Hızla değişen dünyada, karşılaşılan izole yaşam koşulları konut seçiminde önceliği bahçeli müstakil evlere verdi. Yüksek mimar Ozan Demirbaş da buradan hareketle "kişiye özel tasarım" prensibiyle "DEO Yalıkavak Villaları" projesini hayata geçirdi.



EVLERİ MAYIS 2022'DE TESLİM EDECEĞİZ

Ünlü isimler için imza attığı işlerle tanınan, aynı zamanda girişimci olarak önemli projeleri hayata geçiren Ozan Demirbaş, DEO Yalıkavak Villaları'nı, "Müşterilerimize sadece yazlık bir ev değil, dört mevsim yaşayabilecekleri, doğanın içinde stresten uzak ve eşsiz deniz manzarası ile keyif dolu bir hayat vaat ediyoruz" sözleriyle tanımlıyor. Mayıs 2022'de evleri teslim edeceklerini belirten Demirbaş, "Projemizi yenilikçi, modern ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele aldık. Rahat ve keyifli bir mekan hayali, yüksek gusto ve tecrübe ile birleştirdik. Yoğun da bir ilgiyle karşılaştık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mayıs ayında evleri müşterilerimizle buluşturacağız. Bunun heyecanı ve gururunu yaşıyoruz" diyor.

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