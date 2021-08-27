Vergi yapılandırma 2021 nasıl yapılır | Milyonlara güzel haber! Başkan Erdoğan imzaladı
Son dakika haberi...7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme süresi 1 ay uzatılmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.
Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.
İLK TAKSİT 1 ARALIK'TA ÖDENECEK
Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021'den 1 Aralık 2021'e uzatılmış oldu.
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