Son dakika: Yapılandırmaya başvuranların sayısı açıklandı! Yapılandırma için son tarih ne zaman?

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için yaklaşık 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgilere göre, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için mükellefler yoğun ilgi gösterirken vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvurdu. 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2 milyar 873 milyon 438 bin 970 lira tahsilat gerçekleşti.

BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTAYA GİRİLDİ

7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hükümlerinden yararlanmak için, 31 Ağustos Salı günü bitimine kadar başvuruların yapılması gerekiyor.