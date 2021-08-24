Son dakika: Yapılandırmaya başvuranların sayısı açıklandı! Yapılandırma için son tarih ne zaman?
Son dakika haberleri... 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvururken, 69,1 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için yaklaşık 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgilere göre, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.
Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için mükellefler yoğun ilgi gösterirken vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvurdu. 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2 milyar 873 milyon 438 bin 970 lira tahsilat gerçekleşti.
BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTAYA GİRİLDİ
7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hükümlerinden yararlanmak için, 31 Ağustos Salı günü bitimine kadar başvuruların yapılması gerekiyor.
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.
Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitiminden sonra Kanundan yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebiliyor.
2016-2020 yılları için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.
Kanunla getirilen bir diğer imkan ile işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar düzeltilebiliyor.
YAPILANDIRILAN BORÇLARIN PEŞİN ÖDENMESİNDE BÜYÜK AVANTAJ
Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.
Başvurular ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gitmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi önem arz ediyor.
Yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödemelerinin 30 Eylül Perşembe gününe kadar yapılması gerekiyor.
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