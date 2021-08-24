Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "93 milyon TL ödeme yapacağız" diyerek duyurdu: Bugün hesaplarda
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.
İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA YAKLAŞIK 52,6 MİLYON TL DESTEK
Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, "Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon TL destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
ASKER AİLELERİNE 25,4 MİLYON TL
Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25,4 milyon TL yatıracaklarını açıkladı.
İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLERE 11,3 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 3,6 MİLYON TL
Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacağız" ifadelerini kullandı.
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