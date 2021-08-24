Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "93 milyon TL ödeme yapacağız" diyerek duyurdu: Bugün hesaplarda

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLERE 11,3 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.