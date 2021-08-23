Bitcoin 50 bin dolar direncini kırdı! Bitcoin ne kadar?

14 Nisan'da 64 bin dolar seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini gören Bitcoin, 21 Temmuz itibarıyla kayıplarını telafi ederek adeta küllerinden doğuyor. Bitcoin, bugün ise 50 bin dolar seviyesini aşarak çok kritik bir eşiği geride bırakmış oldu.