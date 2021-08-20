Gözler hükümetin yeni teklifinde! Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberine göre: 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili pazarlık süreci devam ediyor. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor.
Memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor. Hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.
Görüşmelerin geride kalan bölümünde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlanırken, maaş ve aylıklara yapılacak zamma odaklanıldı.
Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif beklemeye başladı.
"UZLAŞIYLA İMZALANMAK İSTİYORUZ"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talebinin taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artış olduğunu anımsattı.
Hükümetin 2022 yılı için sunduğu zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini belirten Tonbul, şöyle konuştu:
"Türkiye Kamu-Sen ile ortaklaşa hazırladığımız talepler, ekonomik şartlar ve kamu çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak belirlendi. Enflasyon, döviz kuru, altın fiyatları ve kamu çalışanlarının alım gücü göz önünde bulundurulduğunda taleplerimiz oldukça mantıklı ve makul. Bu ayın başında başladığımız yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta sona eriyor. Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Önümüzde sadece iki gün var. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz."
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