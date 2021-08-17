19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın ne kadar oldu? Son dakika güncel çeyrek - gram - tam altın- Cumhuriyet altını fiyatları (17 Ağustos 2021)

Altın ne kadar oldu? Son dakika güncel çeyrek - gram - tam altın- Cumhuriyet altını fiyatları (17 Ağustos 2021)

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
ABONE OL
Altın ne kadar oldu? Son dakika güncel çeyrek - gram - tam altın- Cumhuriyet altını fiyatları 17 Ağustos 2021

Altın 17 Ağustos 2021 gününü nasıl tamamladı? Altın ne kadar oldu? Son dakika altın piyasalarına dair son gelişmeler neler? Çeyrek - gram - tam altın- Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum ne? İşte ekonomi haberini detayları...

Altın piyasalarında son dakika gelişmesi... Altın fiyatlarında yaşanan inişli ve çıkışlı seyir son 3 haftadır sürüyor. Peki, Külçe Altın, Cumhuriyet Ata Lira, gram, tam yarım altın ne kadar? İşte detaylar...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 483 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan,

3 bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 204 liradan,

440,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444,50 liradan,

3 bin 110 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 130 liradan,

1.555 liradan alınan Yarım Ziynet bin 565 liradan ve

778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA