Anneye erken emeklilik imkanı! 3 çocuk büyük avantaj sağlıyor

O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.