16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Anneye erken emeklilik imkanı! 3 çocuk büyük avantaj sağlıyor

Anneye erken emeklilik imkanı! 3 çocuk büyük avantaj sağlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
ABONE OL
Anneye erken emeklilik imkanı! 3 çocuk büyük avantaj sağlıyor

Anneye erken emeklilik imkanı doğdu. Sigortadan sonra 3 çocuk borçlanması yapan anneler 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. İşte erken emekli olmak için sağlamanız gereken şartlar...

Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor.

Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması.

Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.

Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var.

O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.

Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA
20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.

Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse 720 gün (2 yıl) borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilecek ve emeklilik şartları 48 yaş olacak, 2 yıl kazanacaktır.

KAÇ LİRA ÖDENECEK?
Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL
30 günlük borçlanma: 1.144,80 TL
1 çocuk için 24 ay borçlanma: 27.475, 20 TL

Emekli ve memura zam müjdesi! Ve son dakika belli oldu... EMEKLİ VE MEMURA ZAM MÜJDESİ! VE SON DAKİKA BELLİ OLDU...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA