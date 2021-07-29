Altının gramı 500 lira sınırında | 29 Temmuz 2021 - Perşembe günü altın fiyatları en güncel rakamlar
EKONOMİ İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 29 Temmuz 2021 Perşembe akşamı itibariyle 500 lira sınırına yaklaştı. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte en günce altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da 498,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,80 liradan, 3 bin 286 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 307 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 211 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 231 liradan, bin 606 liradan alınan Yarım Ziynet bin 616 liradan ve 803 liradan alınan çeyrek altın 808 liradan satıldı.