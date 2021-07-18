1 Temmuz piyasalar için milat oldu! 9 günlük tatilde milyarlarca liralık hareket bekleniyor





ÇOCUKLARA BAYRAMLIK

9 günlük tatilin esnafa adeta can suyu olacağını söyleyen Palandöken, pandemi kısıtlamalarından bunalar vatandaşların çarşı pazara çıkarak alışverişe yöneldiğini ifade etti. Bunun da restoranından kafesine, kıyafetinden gıda satışına tüm iş kollarında önemli bir hareket yarattığını kaydeden Palandöken, "Bundan olumlu etkilenmeyecek bir sektör yok.

Özellikle çocuklara bundan önceki bayramlarda kıyafet alınmadı.

Ancak bu bayramda satışlarda ciddi bir artış gözlemliyoruz.

Taksici esnafından tutun da küçük bir şekerleme dükkânına kadar herkes için olumlu bir durum söz konusu" değerlendirmesi yaptı.