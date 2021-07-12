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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 13 katı hasar ödemesi yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 13 katı hasar ödemesi yapılacak

TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapılacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemesi yapacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadelede çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak" dedi.

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