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Haberler Ekonomi Haberleri Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...

Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt güncel kredi faiz oranları güncelleniyor. Bankalar haziran ayında kredi faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bizler de krediye ihtiyacı olan vatandaşlarımız için bankaların Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...

Kredi faiz oranları yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Vatandaşlar ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar haziran ayı itibariyle güncel faiz oranlarında güncellemeye gitti. İşte, Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79

Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.

Konut kredisi: %1.39

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.

Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.

Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

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