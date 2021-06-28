Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt güncel kredi faiz oranları güncelleniyor. Bankalar haziran ayında kredi faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bizler de krediye ihtiyacı olan vatandaşlarımız için bankaların Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
Kredi faiz oranları yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalar kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Vatandaşlar ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar haziran ayı itibariyle güncel faiz oranlarında güncellemeye gitti. İşte, Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç kredisi %1.51'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.39
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
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- Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
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