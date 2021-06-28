Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.

Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.

Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)