Uçak ve otobüs bilet fiyatlarında tavan fiyat aşıldı! Rakamları görenler şaşkına döndü

MAYIS AYININ ŞAMPİYONU UKRAYNA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mayısta ve ilk 5 ayda Türkiye'ye gelen ziyaretçi verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre; mayısta Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 3 bin 38 oranında artarak 936 bin oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu sayı 29 bin olarak kaydedilmişti. Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 236 binle Ukrayna olurken, onu 95 binle Almanya, 57 binle Bulgaristan, 44 binle İran ve 44 binle Irak takip etti. Uçuş yasağı olduğu için mayıs ayında sadece 19 bin ziyaretçi geldi. Ocak-mayıs arasındaki 5 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14.27 düşüşle 3 milyon 680 bin oldu.

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