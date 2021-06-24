Asgari ücretli çalışanlar bu habere kilitlendi! 2021 Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı? Son gelişmeler...

İşçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere belirli sayıda oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl asgari ücret miktarı belirleniyor. Yılın ikinci yarısına geldiğimiz şu günlerde gözler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuz ayında memur ve emeklilere yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zammı oldu. Peki, 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı? 2021 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 486 TL ek zam yapılmış olacak.