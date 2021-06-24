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Asgari ücretli çalışanlar bu habere kilitlendi! 2021 Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı? Son gelişmeler...

Asgari ücret 2021 yılı başında belirlendi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde emekli ve memurların yeni maaşları belli olack. Temmuz ayında yapılacak zam asgari ücretli çalışanları da heyecanlandırdı. Bu gelişmelerin ardından temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı? 2021 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2021
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Asgari ücretli çalışanlar bu habere kilitlendi! 2021 Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı? Son gelişmeler...

İşçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere belirli sayıda oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl asgari ücret miktarı belirleniyor. Yılın ikinci yarısına geldiğimiz şu günlerde gözler asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuz ayında memur ve emeklilere yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zammı oldu. Peki, 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı? 2021 asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 486 TL ek zam yapılmış olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)

2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar: 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bekar çocuksuz işçi: 2 bin 825 lira 90 kuruş

Evli eşi çalışmayan işçi: 2 bin 879 lira 57 kuruş

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi: 2 bin 919 lira 81 kuruş

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi: 2 bin 960 lira 6 kuruş

Evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi: 3 bin 13 lira 72 kuruş

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.

Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.

Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.
6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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